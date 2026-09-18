В Московской области 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и муниципальных советов. Для жителей региона работают свыше 3900 избирательных участков, доступны голосование на участке, дистанционно и на дому.

Своим избирательным правом уже воспользовался заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов и депутат Лидия Антонова.

Олег Рожнов сообщил, что голосование проходит организованно, в штатном режиме. По словам депутата, важно, что граждане имеют возможность сделать свой выбор, выразить свою позицию и принять участие в формировании органов власти. Все необходимые условия для проведения выборов обеспечены, а избирательный процесс проходит в соответствии с установленными требованиями.

«Каждые выборы — это важное событие для региона и его жителей. От решений, которые принимаются на выборах, во многом зависит дальнейшее развитие Московской области, реализация социальных и инфраструктурных проектов, а также решение вопросов, непосредственно затрагивающих жизнь людей», — подчеркнул Рожнов.

Он также отметил важность гражданской ответственности.

«Сегодня особенно важно проявить гражданскую ответственность и не оставаться в стороне от общественной жизни. Участие в выборах — это возможность напрямую влиять на будущее своего муниципалитета, региона и всей страны», — добавил зампред Мособлдумы.

Депутат Антонова отметила, что организация выборов в этом году показывает, что «мы движемся к тому, чтобы гражданам было комфортнее голосовать».

«Многие уже уверенно чувствуют себя в цифровом мире. Сегодня есть возможность проголосовать и досрочно, и дистанционно. Но многие приходят на участок, чтобы выразить свою волю, увидеть знакомых, соседей. А то, что теперь можно прийти в течение трех дней, — это тоже удобно, потому что многие работают посменно. Раньше у них всегда была проблема: как успеть проголосовать. Сегодня это возможно», — сказала Антонова.

Она подчеркнула, что отношение людей к выборам стало более ответственным.

«Люди сегодня больше интересуются политическими событиями. Если мы хотим менять жизнь к лучшему, а смысл любых выборов — изменения к лучшему, значит, надо в этих выборах участвовать», — отметила депутат.

По ее словам, информации о поиске избирательного участка достаточно: депутаты помогают жителям в своих округах, а организаторы выборов учли новые технологии.

Прозрачность процесса и соблюдение порядка на участках обеспечивают наблюдатели. В их числе — около четырех тысяч представителей партии «Единая Россия». Они следят за ходом голосования, фиксируют происходящее и помогают своевременно реагировать на возможные спорные ситуации.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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