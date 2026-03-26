Депутаты Госдумы получили установки от Путина перед визитом в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы, которые направятся в США, получили установки от главы государства Владимира Путина. После контактов российского лидера проинформируют о результатах, сообщает РБК .

«Это очень нужный диалог, очень важное направление диалога между двумя странами, которое также было абсолютно заморожено», — высказался Песков.

Официальный представитель Кремля надеется, что эти контакты помогут реанимировать отношения, которые были заморожены долгие годы. Это выгодно и для Москвы, и для Вашингтона.

Сначала парламентарии встретятся с членами Конгресса, а затем с представителями федерального правительства. Делегацию возглавляет первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

