Депутат Толмачев призвал Бориса Джонсона «отстать» от России

Депутат Госдумы Александр Толмачев ответил на призыв Бориса Джонсона «отпустить Украину» и заявил, что Россия не нуждается в его советах, сообщает Газета.ru .

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 сентября призвал Россию «отпустить Украину», заявив, что тогда ей самой станет легче.

«Если Борис Джонсон сделает одолжение и перестанет советовать России, как ей поступать, всем станет легче: и ему, и людям. Только Россия имеет право решать, какие шаги ей предпринимать в своей внешней политике. Наша страна в советчиках не нуждается — особенно таких, как Джонсон. Почему бы Джонсону не воспользоваться своей великой мудростью и не отстать от России?» — сказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

Он добавил, что Джонсону следовало демонстрировать знания во время работы премьер-министром.

«Кстати, о советах и точном знании, как будет лучше: жители Великобритании были бы рады, если бы их бывший премьер демонстрировал свои блестящие знания во время своих полномочий. Ведь его лидерство не запомнилось ни британцам, ни миру выдающимися успехами. Как ни крути, а Борис Джонсон — сбитый летчик во всех смыслах», — добавил Толмачев.

Джонсон сравнил ситуацию с советом об отношениях: «Если он вернется — значит, он твой. А если нет — значит, никогда твоим и не был».

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