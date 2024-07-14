Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая высказала мнение, что главком ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию войск. Об этом сообщает РИА Новости .

Она подчеркнула, что о позиции главкома и его окружения ей стало известно от нескольких источников.

«Он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру», — сказала парламентарий.

Безуглая раскритиковала Сырского, назвав его преступником. Она заявила, что военный не верит в победу ВСУ и в возможности преимущества его армии над ВС РФ.

По ее словам, Сырский принял несколько решений, касающихся ротации ряда подразделений ВСУ, несмотря на возражения боевых командиров. Из-за этого была прорвана оборона армии в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.

Депутат часто критикует военное руководство. Так, она не раз ругала экс-главкома армии Валерия Залужного. А теперь отмечает, что после смены главы ВСУ ничего не поменялось.