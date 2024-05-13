Депутат парламента ФРГ Кизеветтер назвал Белоусова эффективным экономистом

сегодня в 20:32

Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер очень обеспокоен выдвижением кандидатуры Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что Белоусов очень эффективный экономист — он может обеспечить функционирование военной экономики.

Также Германию очень беспокоит то, что Белоусов знает, каким образом можно провести «оптимизацию ведения конфликта».

Президент России Владимир Путин накануне внес в Совет Федерации кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Андрей Белоусов займет должность министра обороны РФ, а Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.