Депутат Ефимов: перед Путиным стоит задача перенастроить страну на результат

Перед вступившим в должность президента РФ Владимиром Путиным стоит сложнейшая задача — перенастроить страну на результат. Это то, за что голосовали жители на прошедших выборах, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

«Прежде всего это относится к власти, к ее эффективности на местах, способности разговаривать с жителями, а главное — брать на себя ответственность за решение тех задач, которые ставят избиратели. Как положительный пример в Московской области — проведение выездных администраций, когда в хорошем смысле чиновники, сидя за одним столом с горожанами, разбирают по косточкам все вопросы», — заявил Ефимов.

По его словам, при этом важно понимать, что найденное решение — это всегда дорога с двухсторонним движением — здесь нужны усилия всех сторон.

«Вторая задача для всей страны — это кадры. Скажу только про наш регион, где дефицит врачей, сварщиков, водителей, айтишников, слесарей, не преувеличиваю — колоссальный. Упор, который несколько лет назад был сделан в Подмосковье — развитие колледжей как основного звена для воспитания рабочих кадров — уже дает свой небольшой результат», — сказал парламентарий.

Он добавил, что новый закон об инвестиционном налоговом вычете, который недавно приняла Московская областная дума, также позволит промышленным предприятиям укреплять материально-техническую базу техникумов и выращивать для себя специалистов, получая при этом налоговый вычет на сумму затрат.

«И третье, что я бы выделил — это работа с новым поколением россиян, в том числе с привлечением героев специальной военной операции. Мы долго стеснялись слов „патриотическое воспитание“, „гимн“, „флаг“. Теперь наша история, наши победы, наша культура и литература — должны стать основой школьной программы. Все остальное — это профиль, который нарабатывается, как только старшеклассник определился с профессией», — заключил Ефимов.

Инаугурация президента состоялась 7 мая. Путин вступил в пятый президентский срок, который продлится шесть лет — до 2030 года.