Денис Шмыгаль уволился с должности премьер-министра Украины

сегодня в 19:08

Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины. Заявление было подписано 15 июля, сообщает РИА Новости .

Документ написан на имя Верховной рады Украины.

Шмыгаль поблагодарил за доверие президента своей страны Владимира Зеленского. В Верховной раде Украины подтвердили, что получили документ.

Заявление Шмыгаля собираются рассмотреть на ближайшем пленарном заседании. До тех пор мужчина будет занимать должность премьер-министра Украины.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль может стать министром обороны вместо Рустема Умерова. Последнего, в свою очередь, отправят послом Украины в США.