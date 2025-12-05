Денис Мантуров рассказал о сотрудничестве России и Индии в космической сфере

Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о сотрудничестве РФ и Индии в космической сфере. Страны недавно провели переговоры о взаимодействии в авиационно-космической отрасли, сообщает RT .

«Мы можем перейти на новый, более активный этап взаимодействия в области авиационно-космической сферы, гражданской ее части — по взаимодействию и использованию наземной инфраструктуры наших спутниковых группировок и глобальному позиционированию. Это ГЛОНАСС и NavIC индийский. Тут у нас взаимная заинтересованность», — подчеркнул первый вице-премьер.

Кроме того, Мантуров напомнил о богатом российском опыте в космической области и о том, что Россия оказывала помощь в подготовке индийских космонавтов.

«Ни для кого не секрет, что мы готовили космонавтов индийских. В данной сфере у нас компетенции позволяют делиться своими наработками. С учетом привилегированного сотрудничества с Индией у нас в этой сфере нет ограничений по предоставлению тех научно-технологических решений, которые позволят индийским коллегам быстрее реализовать свою программу», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также охарактеризовал Индию как важного стратегического партнера России.

