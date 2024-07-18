Действующую главу Еврокомиссии фон дер Ляйен переизбрали на новый срок

Урсула фон дер Ляйен останется главой Еврокомиссии еще в течение пяти лет, депутаты Европарламента проголосовали за ее переизбрание, сообщает РИА Новости .

Для переизбрания фон дер Ляйен требовалось большинство голосов депутатов — минимум 361 из 720. Перед голосованием она выступила с предвыборной программой, в которой высказалась об «угрозах» со стороны России и Китая.

Фон дер Ляйен пообещала поставить Евросоюз на оборонные рельсы и укрепить военную промышленность. Помимо этого, она пообещала продолжить выделение помощи Украины, как военной, так и финансовой.

По итогам сессии в Страсбурге, ее поддержал 401 человек, против ее кандидатуры высказались 284 человека, а еще 15 воздержались. Таким образом, фон дер Ляйен переизбрали в качестве главы Еврокомиссии на пятилетний срок — до 2029 года.