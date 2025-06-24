Данкверт рассказал о планах по смягчению ветеринарного контроля

сегодня в 06:19

Россельхознадзор может снять ограничения на поставки из ЕС

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на ПМЭФ сообщил ТАСС о планах ведомства по пересмотру действующих ограничений на ввоз животных и генетического материала из стран Европейского союза.

Запрет, введенный в январе 2025 года из-за угрозы распространения ящура, может быть смягчен в связи с улучшением ветеринарной обстановки в ЕС.

Глава надзорного органа отметил, что российская сторона готова к диалогу с европейскими партнерами, подчеркнув приоритет безопасности отечественного животноводства.

По его словам, Всемирная организация по охране здоровья животных подтвердила благополучный статус России по ящуру и другим опасным заболеваниям, включая губчатую энцефалопатию и чуму мелких жвачных.

Окончательное решение будет принято после детального анализа текущей эпизоотической ситуации в Европе и оценки потенциальных рисков.

В Россельхознадзоре отмечают, что смягчение мер возможно только при гарантиях безопасности ввозимой продукции.