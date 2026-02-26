«Дай поносить»: жена Дмитриева забирает его футболки после переговоров

Жена Дмитриева рассказала, что забирает его футболки после переговоров

Жена специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева Наталья Попова рассказала, куда деваются футболки ее мужа с патриотическими надписями, в которых он появляется на официальных встречах или переговорах.

В беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым Наталья отметила, что Дмитриев сам выбирает одежду для переговоров. Она ему ничего не советует.

При этом Наталья призналась, что забирает одежду мужа после официальных встреч.

«Это я у него потом эти футболочки забираю, говорю: „Дай поносить“», — сказала женщина.

Она отметила, что в числе ее любимых вещей — футболка с надписью «Россия — страна, которая ничего не боится», а также толстовки «Орешник».

Еще Наталья рассказала, что Дмитриев не делится с ней секретной информацией, связанной с переговорным процессом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.