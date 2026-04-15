The Telegraph сообщил, что королевский флот лишь «просто наблюдал» за российскими судами, несмотря на прежние заявления премьера Кира Стармера о возможных задержаниях так называемого теневого флота. Daily Express написал, что Владимир Путин «унизил» Стармера, направив военный корабль через пролив.

По информации Минобороны Великобритании, к марту 2026 года в составе флота числилось 51 судно, включая 13 эсминцев, семь фрегатов и два авианосца. Часть кораблей находится в ремонте, а из пяти атомных подлодок класса Astute в строю была только одна.

Оба британских авианосца ранее сталкивались с техническими проблемами и длительными ремонтами. СМИ также сообщали о кадровых трудностях в королевском флоте.

Ситуация в Ла-Манше вновь вызвала дискуссию о состоянии военно-морских сил Великобритании и их готовности к оперативным действиям.

