CNN: Мелания Трамп планирует отказаться от встречи с первой леди Джилл Байден

Мелания Трамп не в первый раз отказывает мужу в публичной поддержке

13 ноября запланирована символическая встреча между Джо Байденом и Дональдом Трампом, на которой должны присутствовать супруги обоих политиков. Телеканал CNN распространил слухи о том, что Мелания Трамп может отказаться от приглашения Джилл Байден, сообщает «Царьград» .

Слухи о возможном решении будущей первой леди появились после сообщения CNN, что Мелания, вероятно, не примет участие в этой встрече между текущим и избранным президентами США. Приглашение от Джилл Байден было направлено на прошлой неделе, а ее муж также пригласил Дональда Трампа.

Встреча с новым президентом является символическим жестом мирной передачи власти и представляет собой скрытый упрек от Байдена в адрес Трампа, поскольку четыре года назад, когда бизнесмен уходил с должности, он отказал в подобной встрече.

Мелания Трамп уже не раз избегала публичной поддержки своего мужа. Во время его первого президентского срока она часто появлялась на публике с угрюмым выражением лица, что вызывало вопросы у журналистов.

В ходе предвыборной кампании 2024 года будущая первая леди также не сопровождала Трампа в большинстве его мероприятий и появилась с ним лишь в конце агитационного периода.