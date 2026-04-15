«Чтобы планета не навернулась»: Захарова прокомментировала диалог РФ и КНР

В МИД заявили о стабилизирующей роли РФ и КНР в мире

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры России и Китая направлены на поддержание глобальной стабильности. По ее словам, страны объединяют потенциал как ответственные мировые игроки.

По ее словам, Россия и Китай действуют не только в собственных интересах, но и способствуют уравновешиванию международной ситуации.

«Это не про управление Вселенной, не привлекая внимания санитаров, это не про дележки регионов, это не про кластеры, на которые мир, как кажется, может быть сегментирован. Нет. Это про то, что две страны-цивилизации, две ядерные державы, два государства — постоянных члена Совета безопасности ООН объединяют свой потенциал, чтобы планета не навернулась», — отметила она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

15 апреля в Пекине проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.

В ходе визита 14–15 апреля стороны обсуждают двустороннее сотрудничество, взаимодействие в ООН, БРИКС, ШОС и АТЭС, а также ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Захарова подчеркнула, что не считает переговоры «судьбоносными», назвав их частью «постоянного диалога по восходящей».

