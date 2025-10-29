сегодня в 04:47

Число жертв авиаудара Израиля по Газе возросло до 30 человек

Число погибших в результате новых израильских авиаударов по сектору Газа достигло 30 человек, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на агентство France-Presse.

Авианалеты, проведенные 28 октября, затронули несколько районов города Газа, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

Представители движения ХАМАС оперативно отреагировали на эскалацию, подтвердив свою приверженность условиям перемирия. Член политбюро организации Сухейль аль-Хинди подчеркнул, что палестинская сторона «приложила все усилия для возвращения тел», намекая на один из спорных вопросов, ставших потенциальным катализатором нового витка напряженности.

Данные о количестве пострадавших продолжают уточняться на фоне продолжающихся поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях.