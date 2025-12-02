Черное море под ударом: зачем атакуют танкеры с российскими грузами

Ранее ВСУ в первый раз ударили по танкеру РФ с помощью летательного БПЛА-камикадзе. Во время удара противника по кораблю Midvolga 2 в Черном море пострадали не менее двух человек. На борту было шесть тонн растительного масла.

«Действительно, перевозки наливных грузов по морю и порты Черноморского бассейна — это уязвимости Российской Федерации. Именно по этой причине сейчас противник сконцентрировал свои усилия на атаках танкеров, которые перевозят российскую нефть, причем неважно, под каким флагом они идут. Так, например, в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии», — отметил Сипров.

Он указал на то, что последний эпизод — это атака на танкер, который перевозил растительное масло, вовсе не нефтепродукты.

«Во-первых, это может привести к росту страховки за перевозку наливных грузов по морю. Именно этим сейчас наш противник пытается нанести России максимально ощутимый урон. Стоит напомнить, что за счет продажи энергоносителей формируется значительная часть валютной выручки нашей страны. Вот, собственно говоря, почему сейчас они начали атаковать танкеры, которые предположительно могут быть задействованы при перевозках российской нефти», — заключил эксперт.

