ВСУ в первый раз ударили танкер РФ летательным БПЛА, ранены 2 человека

Украинские боевики в первый раз ударили по танкеру РФ с помощью летательного БПЛА-камикадзе. Для атак мог использоваться FP-1, сообщает Mash .

Во время удара противника по кораблю Midvolga 2 в Черном море пострадали не менее двух человек. Инцидент случился в 03:00 в 150 километрах от берегов Ялты в российском Крыму.

Беспилотник вылетел из Одессы. Он был наполнен шрапнелью.

БПЛА ударил по ходовой рубке. Там находились капитан корабля и механик. Они получили осколочные ранения. Им помогли на месте.

На борту могли находиться 15 человек. Танкер шел из Ростова-на-Дону в турецкий Мерсин. На борту было шесть тонн растительного масла. Танкер своим ходом идет в порт в Синопе.

Судя по фото, в ходовой рубке частично повреждена крыша. Также была посечена осколками палуба.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.