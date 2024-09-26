CBS: Эрик Адамс стал первым мэром Нью-Йорка, кому предъявлены обвинения

Обвинительное заключение остается закрытым, но 64-летний Адамс стал первым мэром в истории города, которому предъявлены обвинения при исполнении служебных обязанностей.

Адамс опубликовал видеообращение, в котором он поклялся бороться с обвинениями и оставаться на своем посту, прося жителей Нью-Йорка о «молитвах и терпении».

«Я буду бороться с этой несправедливостью всеми своими силами и своим духом», — сказал он на видео, добавив: «Я невиновен».

Ожидается, что федеральные прокуроры объявят обвинительное заключение сегодня, когда Адамс впервые предстанет перед судом.

Заявленные обвинения были выдвинуты менее чем через год после того, как федеральные агенты изъяли электронные устройства Адамса.

Позже выяснилось, что прокуратура США на Манхэттене проверяет, не вступила ли команда Адамса по выборам мэра в 2021 году в сговор с правительством Турции для направления незаконных пожертвований на кампанию.

Адамс настаивает на сохранении своей должности, даже несмотря на растущий список политиков, призывающих к его отставке.