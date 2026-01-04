BZ: на Украине посчитали операцию США в Венесуэле серьезным сигналом Киеву

3 января Мадуро задержали во время атаки США на Венесуэлу. Лидера страны вместе с женой вывезли с помощью вертолета, затем пересадили на корабль и повезли в Нью-Йорк. Позднее Трамп показал фото Мадуро, подтвердив, что он жив.

«Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», — сказал неизвестный военный ВСУ немецкому изданию Berliner Zeitung.

При этом на Украине многие опасаются, что Штаты потеряют интерес к урегулированию конфликта в стране, так как сосредоточатся на своем континенте. При этом, по мнению журналиста BZ Лукаса Мозера, подобный взгляд выглядит слишком узко.

Ранее власти Венесуэлы заявили, что настаивают на немедленном освобождении Мадуро и его супруги. МИД РФ призвал американскую власть изменить решение относительно венесуэльского лидера. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что вторжение США в Венесуэлу и захват ее президента противоречат международному праву, что может оказать негативные последствия на безопасность в мире.

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что атака США на Венесуэлу создает опасный прецедент.

