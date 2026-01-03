Генсек ООН Гутерриш: атака США на Венесуэлу создает опасный прецедент

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что атака США на Венесуэлу создает опасный прецедент. Он «глубоко встревожен» захватом президента страны Николасом Мадуро, сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека ООН.

Гутерриш призвал все страны мира соблюдать международное право.

В МИД КНР также отметили, что глубоко потрясены событиями. Также страна осуждает удары Соединенных Штатов по Венесуэле и шаги в отношении ее президента.

Утром 3 января США вторглись в Венесуэлу. Армия Соединенных Штатов нанесла удары по военным объектам и зданию парламента.

Также ВС США захватили Мадуро с его супругой. Их будут судить в Соединенных Штатах за наркотерроризм и по другим уголовным статьям.

