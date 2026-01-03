Глава МИД Франции Барро: атака США нарушает международное право

сегодня в 18:42

Вторжение Соединенных Штатов в Венесуэлу и захват ее президента противоречат международному праву. Это может оказать негативные последствия на безопасность в мире, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает ТАСС .

Боевые действия, которые привели к захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро, противоречат принципу неприменения силы. Он лежит в основе международного права.

Франция подчеркивает, что политическое решение нельзя навязывать государству извне. Суверенные страны сами решают, каким будет их будущее.

Барро раскритиковал политику Мадуро. Но подчеркнул, что Франция выступает за уважение суверенитета венесуэльского народа.

Утром 3 января США вторглись в Венесуэлу, атаковали военные объекты и похитили Мадуро с супругой. Их везут в Нью-Йорк. Там будут судить на наркотерроризм и иные уголовные преступления.

