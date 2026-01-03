Министерство иностранных дел РФ призвало США отпустить Мадуро и его жену

В Министерстве иностранных дел России подтвердили , что поступила информация о том, что глава Венесуэлы Николас Мадуро и его жена находятся на территории США. Эти данные получили официальное подтверждение, в связи с чем ведомство призвало американские власти отпустить Мадуро.

МИД РФ призвал американскую власть изменить свое решение относительно венесуэльского лидера. Требование заключается в том, чтобы отпустить главу независимого государства, получившего власть на законных выборах, а также его супругу.

«Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», — говорится в сообщении МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что любые спорные вопросы между Вашингтоном и Каракасом необходимо урегулировать мирным дипломатическим путем. Диалог остается единственным приемлемым способом разрешения конфликта.

Ранее сообщалось, что 3 января США атаковали военные объекты в Каракасе. Позднее стало известно, что эта операция была прикрытием захвата президента Мадуро и его жены, которых вывезли с территории Венесуэлы с помощью вертолета, пересадили на корабль и отправили в Нью-Йорк.

