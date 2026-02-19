Брата короля Карла III Эндрю отпустили из-под стражи

Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора отпустили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Эндрю был освобожден из-под стражи почти через 12 часов после задержания. Он покинул полицейский участок города Эйлшем (в графстве Норфолк — ред.) на автомобиле», — говорится в сообщении.

19 февраля полиция съехалась к дому бывшего принца Эндрю. Мужчину задержали в его 66-й день рождения. Экс-принца подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и изнасиловании.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III не дал экс-принцу Эндрю денег для женщины, якобы изнасилованной им. Брат монарха пытался урегулировать скандал с обвинениями, которые против него выдвинула пострадавшая.

