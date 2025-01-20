Бундестаг может начать рассматривать вопрос о запрете АдГ в Германии

В преддверии рассмотрения в бундестаге инициативы о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обнародованы последние рейтинги политических сил страны. По данным социологических опросов, консервативный блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца лидирует с показателем 30% поддержки избирателей, пишет РИА Новости .

Неожиданно высокий результат демонстрирует АдГ, занимая вторую позицию с 20% голосов, в то время как правящая Социал-демократическая партия отстает на третьем месте с 15% поддержки.

Межфракционная группа во главе с представительницей социал-демократов Кармен Вегге внесла на рассмотрение парламента предложение о запрете АдГ. По данным осведомленных источников, дебаты по этому вопросу запланированы на следующую неделю.

Федеральное ведомство Германии по защите конституции в прошлом году классифицировало региональные подразделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в трех федеральных землях как праворадикальные организации. Предыдущая попытка запретить деятельность АдГ через бундестаг в конце 2024 года не увенчалась успехом.

По информации издания Zeit, рассмотрение нового ходатайства о запрете партии может затянуться из-за ограниченного количества пленарных заседаний перед предстоящими выборами. Окончательный вердикт останется за Федеральным конституционным судом, если депутаты бундестага одобрят инициативу и внесут ее в повестку.