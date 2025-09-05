Букингемский дворец объявил о кончине герцогини Кентской Екатерины

сегодня в 17:31

Герцогиня Кентская Екатерина скончалась в возрасте 92 лет

Букингемский дворец сообщил о кончине герцогини Кентской Екатерины, супруги кузена Елизаветы II. Она прожила 92 года, передает «Царьград» .

«С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о кончине ее королевского высочества герцогини Кентской», — отмечается в официальном аккаунте британской королевской семьи в социальной сети Х.

По имеющимся данным, герцогиня скончалась в четверг вечером в Кенсингтонском дворце в кругу своей семьи.

Екатерина, уроженка Йоркшира (1933 г. р.), вышла замуж за принца Эдварда, герцога Кентского, приходившегося двоюродным братом королеве Елизавете II. У пары родилось трое детей и десять внуков. В 1994 году герцогиня привлекла внимание публики, когда с согласия королевы приняла католицизм.