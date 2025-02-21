Украина по объективным причинам тяготеет к российскому макрорегиону и будет включена в зону влияния России, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Ни деструктивная позиция ведущих европейских стран, ни попытки США компенсировать убытки, которые принес их провальный украинский проект, не могут перевесить всей совокупности объективных и долгоиграющих факторов, предопределяющих включение Украины в зону влияния России, — мы связаны общей судьбой, мы, по сути, один народ», — подчеркнул Сипров.

Он отметил, что не стоит упрощенно трактовать понятие макрорегионов — это не феодальные вотчины и не зоны безраздельного господства криминальных группировок.

«Соревнование американской, китайской и российской глобализации не отрицает возможности сотрудничества между сторонниками этих моделей, и прежде всего речь идет об экономическом сотрудничестве, основанном на принципах взаимной выгоды. Будем реалистами, технологические возможности США превосходят российские, не исключаю, что для ускорения восстановления территорий, в том числе и тех, которые войдут в состав России, будут создаваться концессии с американскими компаниями по разработке полезных ископаемых», — поделился политолог.

Сипров уточнил, что пока в Киеве правит диктаторский режим и идет СВО, это, конечно, невозможно.

«Кстати, новая вашингтонская администрация уже убедилась в полной недоговороспособности (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского и компании; но уже в ближайшей перспективе, после краха хунты, денацификации и реконструкции Украины такая возможность появится. В этом смысл, у США возник дополнительный экономический мотив поскорее „слить“ киевский режим и ускорить его военное поражение», — заключил эксперт.