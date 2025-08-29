Будапешт отказался осуждать атаки на Киев

Венгрия демонстративно дистанцировалась от общей позиции Евросоюза, отказавшись подписывать заявление с осуждением недавних ударов по Киеву, сообщает «Лента.ру» .

Как следует из документа на сайте Европейской службы внешних связей, Будапешт стал единственной страной в составе ЕС, которая не присоединилась к коллективной позиции остальных 26 государств.

Инцидент произошел на фоне заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в ходе ночных атак было повреждено здание представительства ЕС в украинской столице. По ее словам, никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал.

Ранее правительство Виктора Орбана неоднократно блокировало инициативы по военной поддержке Украины и введению санкций, аргументируя это защитой национальных экономических интересов и призывом к немедленным мирным переговорам.