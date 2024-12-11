Вооруженная сирийская оппозиция, захватившая власть и свергнувшая президента Башара Асада, получала военную помощь от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ходе наступления против правительственных войск повстанцы также активно применяли беспилотники, переданные украинцами, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на два осведомленных источника.

ГУР Украины, начальником которого является генерал-лейтенант Кирилл Буданов*, помогало сирийским оппозиционерам, стремясь ослабить позиции России и ее союзника в лице властей Сирии. По данным информаторов прессы, украинские разведчики «четыре-пять недель назад» отправили примерно 20 опытных дроноводов на помощь сирийской оппозиции. Киев также передал вооруженным группировкам сирийцев примерно 150 беспилотников.

Украинские операторы БПЛА вместе с «птичками» прибыли в штаб-квартиру восставших в Идлибе, где помогали группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), утверждается в статье. Тем не менее украинская военная помощь, как считают в западных разведках, «сыграла лишь скромную роль» в свержении Башара Асада.

«Но она была примечательна как часть более широких украинских усилий по скрытому удару по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России», — добавляет WP.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.