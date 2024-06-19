Борис Надеждин отказался от мандата депутата Долгопрудного
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Политик Борис Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента России, отказался от мандата депутата подмосковного Долгопрудного, сообщает РИА Новости.
По словам Надеждина, он отказался от мандата, потому что намерен заниматься поддержкой кандидатов на региональных выборах 8 сентября.
По данным РБК, политик объявил сбор подписей за независимых кандидатов, поддержавших «Коалицию ЕДГ».
Надеждин уточнил, что в российских регионах будут организованы центры сбора подписей и поддержка наблюдателей за подсчетом голосов.