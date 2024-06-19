Борис Надеждин отказался от мандата депутата Долгопрудного

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Политик Борис Надеждин, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента России, отказался от мандата депутата подмосковного Долгопрудного, сообщает РИА Новости .

По словам Надеждина, он отказался от мандата, потому что намерен заниматься поддержкой кандидатов на региональных выборах 8 сентября.

По данным РБК, политик объявил сбор подписей за независимых кандидатов, поддержавших «Коалицию ЕДГ».

Надеждин уточнил, что в российских регионах будут организованы центры сбора подписей и поддержка наблюдателей за подсчетом голосов.