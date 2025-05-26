Более 80 тыс жителей Подмосковья проголосовали на предварительном голосовании

В Подмосковье завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на муниципальные выборы, передает пресс-служба партии.

Голосование по наиболее открытой модели проходило в Балашихе, Дмитровском округе, Подольске, Шатуре и Электростали — участие приняло свыше 80 тыс. жителей. В четырех муниципалитетах с небольшой численностью избирателей — Луховицах, Лыткарино, Фрязино и Молодежном — в процедуре приняло участие свыше 4 тыс. выборщиков.

«Предварительное голосование подтвердило высокий уровень доверия жителей Подмосковья к партийным механизмам отбора кандидатов, — отметил секретарь Московского областного отделения „Единой России“, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. — Мы увидели серьёзную конкуренцию: при 196 мандатах, которые будут разыграны осенью, в процедуре участвовали более 700 претендентов, включая 31 участника специальной военной операции».

Игорь Брынцалов также поблагодарил жителей Московской области за активное участие и доверие, которое они оказали партийным кандидатам.

На федеральном уровне предварительное голосование «Единой России» собрало рекордные 3,6 млн зарегистрированных участников. Как подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, такая активность подтверждает востребованность и легитимность процедуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.