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Более 3,1 млн человек проголосовали с помощью ДЭГ на выборах в Госдуму

Более 3,1 млн человек отдали свои голоса на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними выборах с помощью ДЭГ (Дистанционное электронное голосование), сообщает ЦИК России .

Такие данные представлены по состоянию на 13:00 19 сентября.

Всего заявления об участии в ДЭГ на федеральной платформе подали более 4 млн человек.

В 2026 году возможность воспользоваться онлайн-голосованием предоставлена избирателям 33 регионов. Следить за ходом дистанционного электронного голосования можно на Портале наблюдения за ДЭГ.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

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