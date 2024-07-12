Более 20 украинских военных сдались в российский плен в течение недели
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В течение недели на линии боевого соприкосновения в российский плен сдались 22 украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, противорадиолокационную ракету HARM, 28 реактивных снарядов HIMARS. Все они были произведены в США.
Также средства ПВО сбили 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, Vampire чешского производства и три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.
Кроме того, была отражена атака 308 вражеских беспилотных летательных аппаратов.