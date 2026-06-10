Польский политик заявил, что Киев опирается на союз с Берлином

Вице-председатель польской партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский обвинил Владимира Зеленского в неуважении к Варшаве. По его словам, Киев ориентируется на Берлин, сообщает «Царьград» .

Отношения Киева и Варшавы продолжают ухудшаться. Тобиаш Бохеньский выступил в эфире Telewizja Republika и заявил, что Зеленский считает польские власти зависимыми от Германии.

«Зеленский опирается на альянс с Германией. И он считает, что Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение из Берлина, поэтому ему не нужно считаться с властями Польши. Центр принятия решений все равно находится в Германии!» — заявил депутат.

Бохеньский также отметил, что между Россией и Польшей есть общая связь. По его словам, Запад исторически использовал государственность Украины против обеих стран.

В материале отмечается, что конфликт Киева с Варшавой заставил польских политиков публично говорить о темах, которые ранее они не поднимали.

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