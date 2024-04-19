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Богомаз: ПВО сбила шесть украинских дронов в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram .

Первая атака, по его словам, была произведена в Выгоничском районе. Там ПВО перехватила пять беспилотников самолетного типа.

«При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК „Центр ПАО „Россети“, которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей», — указал Богомаз.

Также ВСУ попытались атаковать Суземский район. В результате падения обломков дрона разрешений и пострадавших нет.