Боец ЦВО: главным минусом Leopard 2 является его неремонтопригодность

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Неремонтопригодность и излишняя автоматизированность Leopard 2А5 являются главными минусами немецкого танка, рассказал командир ремонтного взвода ЦВО с позывным «Перо» в беседе с РИА Новости после того, как российские военные отбуксировали трофейную машину ВСУ в ремонтное подразделение с авдеевского участка.

Вес снаряженного танка превышает 65 тонн. таким образом танк является очень габаритным и тяжелым. Также из-за конструкции ленты он обладает плохой проходимостью. Также такой Leopard, по словам бойца, «напичкан» электроникой, что в большей степени минус.

«На мой взгляд, основным недостатком данного образца является предоставление электронным компонентам, электронным составляющим, большей возможности управлять, нежели это бы сделал человек», — объяснил командир ремонтного взвода.

Также танк невозможно оперативно отремонтировать при повреждении электроники. Для этого потребуются заводские условия. В пример военнослужащий привел российские танки, которые можно восстановить буквально на линии фронта.

Также «Перо» рассказал, когда трофейную машину получится восстановить. «На полный ход» Leopard должен встать в течение нескольких дней.