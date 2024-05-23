Блинкен хочет уговорить Байдена разрешить Киеву обстреливать объекты в России

По информации издания The New York Times, сейчас в администрации Байдена идут серьезные дебаты. Американские власти планируют разрешить ВСУ стрелять по военным объектам на территории РФ. Речь идет о местах запуска ракет на границе с Украиной.

Согласно материалам статьи, именно такое расположение российской техники позволило ВС РФ прорваться в Харьковской области. Другой фактор, который повлиял на провал ВСУ, — это запрет на использование оружия США для поражения объектов на территории России.

Теперь Блинкен намерен предложить Байдену отменить этот запрет. Однако речь идет о разрешении ударов исключительно по военным объектам. По инфраструктуре и нефтеперерабатывающим заводам ВСУ бить не нельзя.

Ранее Блинкен побывал в Киеве с необъявленным визитом. Он обсудил с украинской стороной вопросы военной помощи со стороны США.