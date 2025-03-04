Bild*: Зеленский провел переговоры с будущим канцлером ФРГ Мерцем

сегодня в 16:59

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Они обсуждали дальнейшую совместную работу стран, сообщает « Bild на русском »*.

В публикации в Х Зеленский рассказал, что Берлин поставляет Киеву наибольшее количество систем противовоздушной обороны. Также Германия играет ведущую роль в обеспечении «финансовой стабильности» Украины.

В партии ХДС подтвердили, что разговор между Мерцем и Зеленским состоялся. Однако информации о содержании диалога нет.

Ранее Мерц заявил, что Германия не должна полагаться в ядерном сдерживании исключительно на Соединенные Штаты.

*«Bild на русском» признан в России иностранным агентом.