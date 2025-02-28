Мерц: Германия не должна полагаться в ядерном сдерживании только на США

Лидер победившего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц в беседе с FAZ поднял вопрос о диверсификации ядерной защиты Германии. Он предложил рассмотреть возможность расширения ядерного партнерства за пределы сотрудничества с США, включив в него Францию, пишет РИА Новости .

Мерц напомнил об исторических предпосылках такого сотрудничества. Он отметил, что еще в 1960-х годах французский президент Шарль де Голль включил в ядерную доктрину своей страны положение о защите Западной Германии. Согласно этой доктрине, агрессия против ФРГ автоматически активировала бы французский ядерный щит.

В свете текущих геополитических изменений председатель ХДС призвал вернуться к обсуждению французского предложения о создании общеевропейского ядерного щита.

По его мнению, современная ситуация требует переосмысления вопросов ядерного сдерживания в европейском контексте.