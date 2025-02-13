«Без вопросов»: Зеленский готов снять санкции с Порошенко* за деньги

Зеленский снимет санкции с Порошенко*, если он пополнит украинский бюджет

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов снять санкции с бывшего президента страны, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* и других лиц, если они внесут деньги в бюджет Украины, сообщает ТАСС .

Зеленский рассказал, что люди создают фонды в поддержку военных, а потом эти деньги отдают участникам партии. По его словам, речь идет о миллиардах гривен. Он отметил, что именно так образовывается дефицит бюджета.

«Эти люди могут вернуть эти миллиарды, мы их отдадим на армию, и я сниму санкции — нет вопросов», — заявил Зеленский.

Персональные санкции против бывшего главы государства включают лишение госнаград, блокировку активов, а также запрет на вывод средств из-за границы.

Позже Зеленский дополнил указ о применении санкций, включив в список таких украинских олигархов, как Игорь Коломойский*, Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов, а также председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Украинские СМИ также сообщили о возможном скором аресте Порошенко*. У него под окнами находятся сотрудники правоохранительных органов. Его могут задержать по делу о государственной измене уже 14 февраля.

* Внесены в России в перечень террористов и экстремистов.