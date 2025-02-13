сегодня в 13:28

Зеленский ввел бессрочные санкции против Медведчука и трех украинских олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский дополнил указ о применении персональных санкций, включив в список таких украинских олигархов, как Игорь Коломойский*, Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов, а также председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости .

Текст дополнения к указу был опубликован на сайте Зеленского 13 февраля. В отношении перечисленных лиц вводятся персональные государственные санкции.

Водимые ограничения — бессрочные. Санкции включают в себя лишение госнаград, блокировку активов, запрет на вывод средств за границу и т. д.

Такие же санкции ранее были введены в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко**. Также стало известно, что его могут в скором времени арестовать.

* ** Внесены в России в перечень террористов и экстремистов.