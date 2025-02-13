Силовики стоят под окнами: на Украине готовятся арестовать Порошенко*

Украинские СМИ сообщают о том, что бывшего президента страны Петра Порошенко* в скором времени арестуют. До этого совет нацбезопасности и обороны соседней страны ввел против политика санкции, также его могут обвинить в госизмене, сообщает РИА Новости .

Известно, что под домом у Порошенко* находятся сотрудники правоохранительных органов. Его могут задержать по делу о государственной измене уже 14 февраля. По некоторой информации, задержание политика может пройти и в четверг.

При этом Порошенко* заявил, что введение санкций в отношении него — провокация и преступление. Также он сказал, что действующий президент Украины Владимир Зеленский занимался коррупцией во время военных действий, а сейчас пытается переложить на него ответственность за свои ошибки.

Ранее минюст Украины арестовал все имущество сына Порошенко*. Он много раз игнорировал повестки.

*Входит в объединение, которое признано в России экстремистским и запрещено.