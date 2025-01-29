На Украине арестовали имущество сына Порошенко* из-за игнорирования повесток

сегодня в 19:39

Минюст Украины арестовал все имущество сына бывшего президента страны Петра Порошенко*, так как Алексей* неоднократно игнорировал повестки, сообщает ТАСС .

Ранее Алексея Порошенко* признали уклонистом и оштрафовали на 25, тыс. гривен или около 61 865 рублей за неявку в военкомат. Сын экс-президента Украины имеет воинское звание лейтенанта запаса.

Как пишет издание «Инсайдер» со ссылкой соответствующий документ, также украинское ведомство взыскало с Алексея Порошенко* административный штраф в размере 51 тыс. гривен или почти 1,2 тыс. долларов.

«Для обеспечения выполнения решения, руководствуясь статьей 56 закона „Об исполнительном производстве“, постановляю наложить арест на все имущество, принадлежащее должнику», — говорится в документе.

* Внесены в России в список террористов и экстремистов.