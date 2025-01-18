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Сына Петра Порошенко* признали уклонистом и оштрафовали за неявку в военкомат

Сына бывшего украинского президента Петра Порошенко* признали уклонистом и оштрафовали за неявку в военкомат. Алексей Порошенко имеет воинское звание лейтенанта запаса.

«Алексея Порошенко признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен (примерно 61 865 рублей-ред.) штрафа», — пишет украинское издание «Страна.ua».

В статье отметили, что в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней с момента вручения уведомления о необходимости уплаты, сумма взыскания увеличивается вдвое.

В декабре прошлого года Алексей Порошенко был объявлен в розыск на Украине, так как дважды не явился по повестке. Оба сына экс-президента Украины — Алексей и Михаил Порошенко продолжают скрываться от мобилизации в столице Великобритании.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Бакумов сравнил харьковский ТЦК (аналог военкомата) с ОПГ. Он назвал методы работы местных военкомов «фильтрацией населения».

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.