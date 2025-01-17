«Фильтрация населения»: дикой мобилизацией в Харькове шокирована даже Рада

Депутат Верховной рады Украины Александр Бакумов сравнил харьковский ТЦК (аналог военкомата) с ОПГ. По словам парламентария, методы местных военкомов — это, «простите меня, „фильтрация населения“». Отрывок выступления Бакумова с парламентской трибуны публикует «Страна.ua» .

Украинский законодатель заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования в Харькове блоками перекрывают улицы, чтобы машины не могли проезжать. Бакумов также рассказал о случае, когда в больнице представители ТЦК избили женщину-адвоката, которая хотела оказать юридическую помощь клиенту.

«Я хотел бы вас проинформировать о деятельности ТЦК в городе Харьков. <…> Это какая-то, простите меня, „фильтрация населения“. <…> Это что за ОПГ? Они не представляются, они останавливают, они в балаклавах», — возмутился депутат.

Бакумов уверен, что того уровня беззакония, с которым проходит всеобщая мобилизация в Харькове, больше нет нигде на Украине. По его словам, мужское население города перестало выходить из своих квартир, боясь облавы и отправки на фронт, из-за чего также начал массово закрываться малый бизнес.