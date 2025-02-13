Лишился наград и активов: Порошенко* попал под персональные санкции от Зеленского

сегодня в 12:48

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении экс-президента страны, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*, сообщает РИА Новости .

Персональные санкции против бывшего главы государства включают лишение госнаград, блокировку активов, а также запрет на вывод средств из-за границы.

До этого против Порошенко* ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Предположительно, речь идет о статье «Госизмена».

Экс-президент страны заявил, что санкции СНБО против него являются провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого, по его словам, стал Зеленский.

Позже украинские СМИ сообщили о возможном скором аресте Порошенко*. У него под окнами находятся сотрудники правоохранительных органов. Его могут задержать по делу о государственной измене уже 14 февраля.

*Входит в объединение, которое признано в России экстремистским и запрещено.