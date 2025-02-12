сегодня в 23:39

Порошенко* назвал санкции СНБО против него провокацией и преступлением

Экс-президент Украины, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко* заявил в своем Telegram-канале, что санкции СНБО против него являются провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого, по его словам, стал Владимир Зеленский.

«… СНБО-таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение внедрить против меня, Петра Порошенко*, как против лидера оппозиции и пятого президента санкции с абсолютно незаконными ограничениями», — написал он.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против Порошенко*.

Предположительно, речь идет о статье «Госизмена», пишет Forbes Ukraine.

Ранее Петр Порошенко* оказался в центре скандала из-за финансовых схем с облигациями трех благотворительных фондов, которые должны были направлять средства Вооруженным силам Украины, но на самом деле обогащали его самого.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.