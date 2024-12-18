Экс-президента Украины Петра Порошенко уличили в финансовых махинациях

Бывший украинский президент Петр Порошенко оказался в центре скандала из-за финансовых схем с облигациями трех благотворительных фондов, которые должны были направлять средства Вооруженным силам Украины, но на самом деле обогащали его самого, пишет ТАСС со ссылкой на издание Comments.ua.

«Порошенко уличен в финансовых схемах с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые он покупал через свой банк на пожертвования украинцев. Основным инструментом заработка оказались его благотворительные фонды, собирающие деньги на армию, но направляющие их на заработок экс-главы страны», — говорится в публикации украинских СМИ.

Журналисты выяснили, что средства с населения собирают фонды «Солидарное дело громад», «Фонд Порошенко» и «Фонд Рошен». Согласно подсчетам, за почти два года Порошенко в общей сложности получил 32% прибыли, которые не будут облагаться налогами. Речь идет о миллионах долларов, так как в 2022 году «Солидарное дело громад» получило 3,6 млн долларов, а спустя год — 203,7 млн долларов. Доход «Фонда Порошенко» в 2022 году составил 4,8 млн долларов, а в 2023 году — 8,5 млн долларов. Третий фонд — «Фонд Рошена» в 2022 году принес 8,7 млн долларов, а в 2023 году — 12,3 млн долларов.

Международный инвестиционный банк, принадлежащий Порошенко, получил комиссионный доход в размере не менее 35 тысяч долларов за обработку операций с государственными облигациями, которые проводились через фонды бывшего президента.

Законодательство предусматривает серьезное наказание за подобные действия: использование благотворительных средств для извлечения прибыли в период действия военного положения может привести к тюремному заключению от 5 до 7 лет с последующей конфискацией имущества.

Все финансовые операции и сделки с ценными бумагами фондов проводятся исключительно через банковское учреждение, подконтрольное самому Порошенко. Финансовое благосостояние за последние 24 месяца Петра Порошенко продемонстрировало внушительный рост, достигнув отметки в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее экс-президент Украины Порошенко призвал лишить мандатов часть депутатов Верховной Рады из-за того, что подозревает их в работе на президента России Владимира Путина.