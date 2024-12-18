Порошенко обвинил в «работе на Путина» депутатов Рады
Экс-президент Украины нашел пророссийских «провокаторов» в Раде
Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил пророссийских «провокаторов» в Раде, которые «работают на Путина», пишет РБК.
Порошенко призвал лишить мандатов часть депутатов и запретить деятельности «пятой колонны». Политик говорил о партии «Платформа за жизнь и мир», лидер которой Юрий Бойко раскритиковал действия украинских властей относительно русского языка.
«Они не представляют ни украинское государство, ни украинский народ. Провокаторам не место в этом зале! Они работают на [президента России Владимира] Путина», — написал Порошенко в своем Telegram-канале.
В Раде его инициативу проигнорировали.
Ранее депутат украинского парламента Дубинский предположил, что Владимира Зеленского скоро тайно вывезут в Лондон.