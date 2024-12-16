Дубинский заявил, что Зеленского и Ермака в нужный момент вывезут в Британию

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предположил, что Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины в нужный момент вывезут британские спецслужбы, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Британцы забрали к себе Залужного и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком», — отметил он.

Ранее сообщалось, что западные страны готовят для украинского президента Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне, если удастся достичь прекращения огня с Россией.

Подобные перспективы обсуждают «дипломатические круги» в Киеве.