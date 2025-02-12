СНБО Украины ввел санкции против Петра Порошенко*

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел против бывшего президента страны Петра Порошенко* санкции, сообщает издание «Страна» в Telegram-канале .

О санкция в отношении Порошенко* также сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на два осведомленных источника, один из которых присутствовал на заседании СНБО.

Предположительно, речь идет о статье «Госизмена», пишет Forbes Ukraine.

Ранее Петр Порошенко* оказался в центре скандала из-за финансовых схем с облигациями трех благотворительных фондов, которые должны были направлять средства Вооруженным силам Украины, но на самом деле обогащали его самого.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.